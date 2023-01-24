موسكو: سنرد بقسوة على تصرفات لاتفيا لخفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان نشرعلى موقع الوزارة، اليوم الثلاثاء: “من الواضح أن هذا القرار قد نضج في ريغا من قبل. الحجج، التي قدمها الجانب اللاتفي الآن غير مقبولة ومفتعلة. يمكن تتبع “تضامن” ريغا المزعوم مع دول البلطيق الأخرى في الـ “روسوفوبيا” البدائية للقيادة اللاتفية والعداء تجاه كل ما يتعلق بروسيا، كما أن هناك رغبة في إرضاء “أصدقائهم” المسعورين خارج البلاد”.