الدين العام البريطاني يقفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر منذ عام 1993

كشفت أحدث بيانات مكتب الإحصاء البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتراض الحكومي البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في ديسمبر/ كانون الأول منذ العام 1993.

وبلغ الدين العام البريطاني 27.4 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي (ديسمبر)، مرتفعاً بمقدار 16.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وأوضح مكتب الإحصاء أن “القفزة في الدين العام حدثت بسبب تكاليف دعم الطاقة وارتفاع كلفة خدمة الديون التي بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني”.

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ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، كانت الزيادات الحادة في أسعار الطاقة السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ، فضلا عن زيادة الفائدة على الديون.

وأكد المكتب أن التضخم كان هو المحفز الرئيسي لزيادة الاقتراض، خاصة من جانب الحكومة.