تصل إلى العدو في البر والبحر… مدرعة برمائية روسية بقدرات خارقة

“آر بي جي – 7” الروسي يحولها إلى حطام… معلومات عن مدرعات “برادلي” الأمريكية
ولفت الموقع إلى أن هيكل المدرعة ينقسم إلى 3 أجزاء:
الجزء الأمامي: مخصص للسائق وقائد المدرعة.
الجزء الأوسط: مخصص للجنود وأسلحتهم.
الجزء الخلفي: يوجد به محرك المدرعة.
وأوضح الموقع أن تصميم المدرعة الروسية “بي تي آر – 80” يمنحها مزايا ميدانية لا مثيل لها سواء في الممرات البرية أو المائية أبرزها:
زاوية رؤية جيدة وكفاءة قتالية عالية.
قدرة أفضل على الطفو خلال عبور الموانع المائية.
قدرة على عبور خنادق يصل عرضها إلى مترين.
مقاومة الانفجارات بفضل الاعتماد على 4 محاور حركة لتشغيل 8 إطارات.
مرافقة الدبابات في التضاريس الوعرة والحفاظ على استقراراها حتى زاوية ميل تصل لـ 25 درجة.
ما هو تسليح المدرعة الروسية “بي تي آر – 80″؟
مدفع رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم بـ 500 طلقة ومدى ألفي متر.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم بألفي طلقة ومدى 1500 متر.
فتحات جانبية وفتحات في السقف تسمح للجنود باستخدام أسلحتهم الرشاشة أثناء وجودهم في داخل المدرعة.
نظام رؤية متطور يسمح برصد الأهداف بدقة على مدار اليوم.
ما هو “السلاح الخارق” الذي ينتظر المدرعات الأمريكية في أوكرانيا؟
ما هي المواصفات الفنية للمدرعة “بي تي آر – 80″؟
التصنيف: مركبة برمائية بـ 8 إطارات.
الوزن: 13.6 طن.
الطاقم: فردان.
عدد القوات التي تحملها: 8 أفراد.
السرعة على الطرق: 80 كلم/ ساعة.
السرعة على سطح الماء: 9 كلم/ ساعة.
المدى: 600 كلم.
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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