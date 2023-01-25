كوليبا يعلن رفض بلاده في إبرام اتفاق مع روسيا على غرار "مينسك"

وكتب كوليبا في مقال لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قائلا: “يجب عدم تكرار أخطاء عملية مينسك. في الواقع، يجب أن تكون بمثابة نموذج لكيفية عدم التفاوض مع روسيا”.

واعترفت المستشارة الألمانية السابقة ميركل في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة “دي تسايت”، بأن الغرض من اتفاقيات مينسك هو محاولة منح أوكرانيا الوقت لتقويتها. كما أضافت أن الجميع فهم أن المشكلة لم تحل وأن الصراع مجمّد. كما أعربت عن رأي مفاده أنه في عام 2014 لم يتمكن الناتو من تزويد كييف بالأسلحة إلى الحد الذي يفعله الحلف الآن.