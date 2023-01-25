سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بدونيتسك بقذائف الناتو

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا بالجمهورية، وأطلقت عليها 6 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “عند الساعة 23:40 من مساء أمس الثلاثاء سُجّل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك في غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
23 يناير, 15:01 GMT
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
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