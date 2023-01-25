سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بدونيتسك بقذائف الناتو

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على “تلغرام”: “عند الساعة 23:40 من مساء أمس الثلاثاء سُجّل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك في غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم”.