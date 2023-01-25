كوليبا: الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات إف – 16 إلى كييف

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، يوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات مقاتلة من طراز إف – 16 إلى كييف.

موسكو – سبوتنيك . ونشر كوليبا حوارا مع “نظيره الأوروبي” المزعوم على فيسبوك (المحظور في روسيا):”- طائرات إف-16 الآن؟ – نعم. نحتاجها إلى العمل يا صديقي”، مضيفا أن هذا هو السؤال الذي تلقاه من محاوره.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “البنتاغون” يؤكد عزمه دعم أوكرانيا بالأسلحة إذا شنت عملية عسكرية في القرم

وقال كوليبا في مارس، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا تطلب تسليم معدات الطيران العسكري والدفاع الصاروخي أكثر من غيرها.

وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وفي أبريل، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.