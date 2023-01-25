زيلينسكي يوقع مراسيم بإقالة عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في أوكرانيا

وقع فلاديمير زيلينسكي مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم. وجاء ذلك وفق بيانات نشرت على موقع زيلينسكي.

موسكو – سبوتنيك . ووفق المراسيم الموقعة الثلاثاء، تم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.

وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منهما.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صوّت.. هل بدأ سقوط “أحجار دومينو” نظام كييف بعد سلسلة الاستقالات المدوّية؟

وكان زيلينسكي قد أقال في وقت سابق عددا من نواب الوزراء ونائب رئيس مكتبه ونائب المدعي العام.

ولم توضح السلطات الأوكرانية رسميا سبب الإقالات للمسؤولين والتعديلات في الإدارات ذات الشأن، لكن بعضهم قدموا استقالات على خلفية تحقيقات متعلقة بالفساد بحقهم.

اقرأ أيضا: استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني ومسؤولين كبار… سلسلة فضائح تهز كييف