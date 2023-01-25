مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية

موسكو – سبوتنيك . وقال مدفيديف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: “دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت.. للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدأ منذ فترة طويلة”.