مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية، مؤكدا أنه يجب أولا أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ.
موسكو – سبوتنيك. وقال مدفيديف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: “دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت.. للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدأ منذ فترة طويلة”.
وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من “منتصف الليل النووي”، قبل 90 ثانية من ذلك.
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