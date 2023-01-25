النرويج قد تزود أوكرانيا بـ 8 دبابات "ليوبارد"

مورمانسك – سبوتنيك . وقال التقرير إن هناك احتمال أن تزود النرويج أوكرانيا بثماني دبابات من أصل 36 دبابة ليوبارد؛ وستقرر الحكومة قريبا شراء دبابات جديدة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأوكرانية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن قد تعلن في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن تسليم “عدد كبير” من دبابات “أبرامز” إلى أوكرانيا.