رئيس الوزراء السويدي يأمل في العودة إلى الحوار مع تركيا بشأن عضوية الناتو

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وسط تدهور العلاقات بين ستوكهولم وأنقرة، إنه يأمل في العودة إلى حوار عمل مع تركيا بشأن عضوية الناتو.

موسكو – سبوتنيك . قال كريسترسون للصحفيين: “أريد العودة إلى حوار العمل مرة أخرى… أريد أن أدعو إلى الهدوء في هذه العملية. أبرمت السويد وفنلندا وتركيا اتفاقا ثلاثيا، كل شيء يسير على ما يرام. لكن من الواضح أننا لا نحب كل شيء بنفس الطريقة”.

وقال إنه لا يعتقد أن الرئيس التركي “أغلق الباب” بشأن مسألة عضوية المملكة في حلف شمال الأطلسي.

أردوغان: ليس على السويد انتظار موافقتنا على عضويتها بالناتو بعد حرق نسخة من القرآن

وتدهورت العلاقات السويدية التركية بسبب حرق نسخة من القرآن مؤخرا من قبل زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي سترام كورس راسموس بالودان، الذي حصل على إذن من السلطات السويدية لتنفيذ العمل الاستفزازي.

وبعد ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد يجب ألا تعتمد على الدعم التركي لطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في وقت سابق، أدان كريسترسون حرق القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، واصفا إياه بأنه عمل غير مقبول من عدم الاحترام، لكنه أشار إلى أن القانون لم ينتهك.

وفي 21 يناير، أحرق زعيم سترام كورس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد الحصول على إذن من السلطات.

وأدانت العديد من الدول الحرق، بما في ذلك تركيا، التي وصفته وزارة خارجيتها بأنه “هجوم خسيس” على الكتاب المقدس و”مثال آخر على المستوى المقلق الذي وصل إليه الإسلاموفوبيا والحركات العنصرية والتمييزية في أوروبا”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في 21 يناير إن إجراء بالودان يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات السويد بموجب مذكرة ثلاثية وقعتها مع تركيا وفنلندا لإصلاح الخلافات حول عضوية الناتو، وتحديدا بندها المتعلق بمنع الدعاية الإرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، ألغت تركيا من جانب واحد الزيارة القادمة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة، حيث كان من المتوقع أن يناقش طلب ستوكهولم للحصول على عضوية الناتو.

وفي 23 يناير، قال الرئيس التركي أردوغان إن السويد يجب ألا تتوقع الدعم التركي لمحاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد مثل هذه الأعمال المعادية لتركيا والإسلام.

وتقدمت فنلندا والسويد، وسط الصراع في أوكرانيا، في 18 مايو 2022 بطلب للحصول على عضوية الناتو . في البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن بالفعل في 29 يونيو 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار مخاوف أنقرة.