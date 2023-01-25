بومبيو: الولايات المتحدة دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة

صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن بلاده دربت الجنود الأوكرانيين لفترة طويلة جدا.

وأضاف بومبيو في تصريح لقناة “فوكس نيوز”: “يجب أن تعلموا أن القوات الأوكرانية تم تدريبها في الولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية طويلة، حتى عندما كنت لا أزال رئيسا لوكالة المخابرات المركزية، وقد زرت جنوب شرق أوكرانيا لأكثر من مرة، وقد ساعدنا قواتهم الخاصة بطرق مختلفة”.

مضيفا أنه على الشعب الأمريكي أن يفخر بأن أرواح الأمريكيين لم تكن بخطر، حيث قام المدربون الأمريكيون بعمل رائع في “تعليم الآخرين الدفاع عن بلادهم”.

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