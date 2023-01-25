6 أطعمة تؤخر ظهور علامات الشيخوخة

تظهر علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر في الوقت الذي يحاول فيه الكثيرون المحافظة على شبابهم من خلال اتباع أنظمة غذائية معينة بالإضافة لممارسة الرياضة.

ينصح الكثير من اختصاصيي التغذية والأطباء بتناول عدد من الأطعمة التي تحافظ على جسد صحي، وتؤخر من ظهور علامات التقدم بالعمر، بحسب ما نشر موقع Eat This, Not That!، وهي:

1- التوت:

تعتبر ثمار التوت مصادر قوية لمضادات الأكسدة، التي تحارب “الشوارد الحرة”، التي تسهم في ظهور مشاكل مثل التجاعيد وجفاف البشرة.

ويعتبر التوت الأزرق أفضل المصادر الغذائية للحصول على هذه المضادات.

2- الجرجير:

يحتوي على أربعة أضعاف مركبات بيتا كاروتين الموجودة في التفاحة الواحدة، والتي تحتوي على 238% من الجرعة الموصى بها من فيتامين ك، وذلك لكل 100 غرام من هذا النبات. وهذه المركبات تحافظ على نضارة وشباب بشرتك.

وبحسب خبيرة التغذية، إيمي شابيرو: “تعتبر هذه الخضراوات بمثابة مطهر للبشرة وتساعد في زيادة تزويد خلايا البشرة بالمعادن بالإضافة لدورها في زيادة وصول الأكسجين للبشرة مما يؤخر علامات التقدم بالعمر.

مجتمع 7 أغذية تحتوي على بكتيريا مفيدة جدا للصحة

3- الأفوكادو:

تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من فيتامين “ه”، الذي يؤدي وظيفة مضادات الأكسدة بالإضافة لدعم البشرة والحد من الالتهابات.

كما تسهم في خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وحماية القلب.

كذلك يفيد هذا الفيتامين الموجود في الأفوكادو البشرة والأظافر والشعر. وتساعد الأحماض الدهنية الموجودة في الفاكهة بتغذية الجسم بالأحماض والمعادن التي يحتاجها للمحافظة على المستويات الدهنية الصحية.

4- الفلفل الأحمر:

يعتبر هذا النوع من الخضراوات غني بفيتامين “ج”، حيث تعتبر مضادات أكسدة قوية تساعد على إنتاج الكولاجين، وإنتاج “الكاروتينات” المضادة للأكسدة أيضا.

وتسهم “الكاروتينات” في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، والتلوث، والعوامل البيئية.

علماء يبتكرون جرعة مضادة للشيخوخة

5- اللوز:

يتحوي هذا النوع من المكسرات على فيتامين “ه” الذي يساعد في المحافظة على رطوبة البشرة ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤدي إلى الأضرار الخارجية.

بالإضافة لإعطاء نضارة للبشرة وعلاج الالتهابات الجلدية كما أنه غني بالألياف، ويمكنه المساعدة أيضاً في منع أمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، وتعزيز الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.

6- أغذية حمية البحر الأبيض المتوسط:

والتي تشمل المنتجات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات، بالإضافة إلى بعض الدهون والأسماك الصحية.