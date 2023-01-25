الرئيس البرازيلي: شجعت الأرجنتين في كأس العالم بسبب ميسي… فيديو

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنه شجع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر دعما للنجم ليونيل ميسي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في بيونس آيرس، يوم الاثنين.

واجتمع الرئيسان في مقر الحكومة الأرجنتينية “كاسا روسادا” بمناسبة أول رحلة دولية للولا دا سيلفا بعد أن فاز بثالث ولاية له كرئيس للبرازيل في الأول من الشهر الجاري.

“Por primera vez hinché por Argentina” Lula da Silva reveló que alentó por Argentina porque “Messi no podía terminar su carrera sin ser campeón del mundo” y concluyó: “Listo, ahora le toca a Brasil”.https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/9LLyXlZeZS — Corta 🏆 (@somoscorta) January 23, 2023

وأضاف لولا “أنهت الأرجنتين 2022 في وضعية مميزة، ليس فقط في الاقتصاد والسياسة، وإنما أيضا في كرة القدم”.

وأكد الرئيس البرازيلي بأنه شجع الأرجنتين في مونديال 2022 لأنه لم يرد أن ينهي ميسي مسيرته من دون أن يتوج بكأس العالم”.

وتابع: “حدث هذا الأمر وانتهينا، الآن حان دور البرازيل”.

وكانت الأرجنتين قد توجت بلقب كأس العالم في 2022 للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1978 و1986.