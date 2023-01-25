صحيفة: "مي-28" الروسية تدمر دبابة "تشالنجر" البريطانية في أوكرانيا بضربة واحدة

يعتقد الخبراء الصينيون أن دبابة “تشالنجر” البريطانية ستواجه مشكلة عند لقائها بمروحيات “مي-28” الروسية.

أشار الخبراء الصينيون إلى أن المروحية “مي-28” تحمل صاروخًا موجهًا “جو – أرض”، ينتمي إلى فئة الأسلحة العالية الدقة. هذا صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، يُعرف أيضًا باسم “المنتج 305”.

قال محللون صينيون: “يمكن لهذا الصاروخ المضاد للدبابات أن يضرب المركبات الأرضية بدقة كبيرة”، حسبما نقل موقع “بوليت روس” عن صحيفة “سوهو” الصينية.

كما أشار المحللون إلى أن المملكة المتحدة اتخذت أخيرا قرارًا اعتبر مخزيًا في الصين: قررت لندن إرسال 14 دبابة “تشالنجر 2” إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، يناقش الناتو إمكانية تزويد كييف بدبابات “ليوبارد 2” الألمانية وأبرامز الأمريكية.

وأضاف الخبراء: “لكن المروحية القتالية مي-28، قادرة على تدمير تشالنجر 2 البريطانية بضربة واحدة”.