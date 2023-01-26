أمير قطر وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وسبل التعاون بين البلدين

بحث تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.

سمو الأمير وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات #قنا#قطر #الأردن https://t.co/BoEdCuVXjV pic.twitter.com/9VMuOGc26C — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2023

واستعرض الأمير القطري والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.

وأقام الأمير تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله الثاني والوفد المرافق.