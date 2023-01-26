أمير قطر وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وسبل التعاون بين البلدين

بحث تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.
سمو الأمير وملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات #قنا#قطر #الأردن https://t.co/BoEdCuVXjV pic.twitter.com/9VMuOGc26C
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2023
واستعرض الأمير القطري والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.
وأقام الأمير تميم بن حمد مأدبة عشاء تكريما للملك عبد الله الثاني والوفد المرافق.
#قنا_إنفوجرافيك | #قطر و #الأردن .. 50 عاماً من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة #قناhttps://t.co/e0RBCxeSBb pic.twitter.com/HBeu8Zz9kw
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 25, 2023
ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وقطر وصل إلى 624 مليون ريال قطري في العام 2021، و4 ونصف مليار ريال قيمة الاستثمارات القطرية في الأردن و550 مليون ريال قيمة استثمارات القطاع الخاص في المملكة، و950 مليون دولار حجم الاستثمارات القطرية في السوق المالية وبورصة عمان، و15 شركة مملوكة لأردنيين تعمل في السوق القطرية، و1550 شركة قطرية أردنية مشتركة عاملة في قطر.
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