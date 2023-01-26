غروندبرغ يدعو أطراف الصراع اليمني إلى تقديم تنازلات والبناء على ما حققته الهدنة

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، أطراف الأزمة إلى تقديم تنازلات والاستفادة من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في البلد العربي منذ 8 أعوام.

القاهرة – سبوتنيك . وقال غروندبرغ، عبر “تويتر”: “انطلقت اليوم الرحلة الـ 100 من صنعاء منذ أن نجحت هدنة نيسان/ أبريل 2022 في فتح المطار بعد ما يقرب من ستة أعوام من الإغلاق. واستفاد ما يزيد عن 50 ألف راكب من هذه الرحلات. كانت رحلة اليوم الرحلة الـ 49 منذ انتهاء الهدنة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”.

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وأضاف: “يعد هذا تذكيراً بأهمية تقديم التنازلات وأثرها الإيجابي على حياة المدنيين”.

وأكد المبعوث الأممي أن “على الأطراف البناء على هذا لإحراز التقدم نحو المزيد من الإجراءات للتخفيف من تأثير النزاع على اليمنيين، ونحو وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء اليمن، وعملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع”.

ويوم الأربعاء الماضي، وصف غروندبرغ خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الهدنة في اليمن بالتقدم الإيجابي، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً، مؤكداً السعي للتوصل إلى مسار شامل لإنهاء الصراع.

ومطلع أكتوبر الماضي، أعلنت “أنصار الله”، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء ، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.