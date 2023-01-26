ترامب: منع رئيس أمريكي من استخدام "فيسبوك" لا ينبغي أن يحدث مجددا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عبر منصة “تروث سوشال” إنه لا ينبغي منع أي رئيس حالي بشكل غير عادل من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشنطن – سبوتنيك . وقال ترامب يوم الأربعاء: “لقد أعلن فيسبوك، الذي فقد مليارات الدولارات من حيث القيمة منذ “حظر” رئيسكم المفضل، أنا، للتو أنهم يعيدون حسابي”.

مجتمع ترامب يقدم التماسا إلى “ميتا” لإعادة حسابه على “فيسبوك” فورا

وأضاف: “لا ينبغي أبدا أن يحدث مثل هذا الشيء مرة أخرى لرئيس حالي، أو أي شخص آخر لا يستحق الانتقام!”.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت ميتا (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) في بيان أنها تخطط لإنهاء تعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام لمدة عامين في الأسابيع المقبلة.

وقررت ميتا رفع الحظر بعد أن قررت أن الخطر على السلامة العامة من نشاط ترامب عبر الإنترنت “انحسر بما فيه الكفاية”، ومع ذلك، إذا قرر ترامب العودة إلى الشبكة الاجتماعية، فسيواجه عقوبات مشددة على تكرار الجرائم، وفقا لبيان الشركة.

وقالت ميتا إنه إذا نشر الرئيس الأمريكي السابق أي محتوى ينتهك قواعد الشبكة، فيمكن إزالته مرة أخرى من فيسبوك لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، اعتمادا على شدة الانتهاك.