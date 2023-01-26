أعلنت السفارة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو.

موسكو – سبوتنيك . وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر” باللغة الروسية: “مرحبا بعودتك إلى روسيا، السفير تريسي”.

وكانت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019.

وقبل ذلك كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية.