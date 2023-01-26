أعلنت السفارة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو.
موسكو – سبوتنيك. وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر” باللغة الروسية: “مرحبا بعودتك إلى روسيا، السفير تريسي”.
وكانت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019.
وقبل ذلك كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأمريكية.
وشغلت تريسي، التي تتحدث الروسية، منصب نائب رئيس البعثة في السفارة في موسكو من عام 2014 إلى عام 2017.
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