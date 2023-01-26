المملكة المتحدة لا تدرس إمدادات الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا وهي ترى أنها "تصاعدية جدا"

ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية، يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر سلاح الجو الملكي أن المملكة المتحدة لا تفكر في تسليم الطائرات العسكرية إلى أوكرانيا لأن هذا سيكون “تصعيديا جدا”.

موسكو – سبوتنيك . وقال المصدر: “تستخدم أوكرانيا طائرات روسية سابقة لذلك من المرجح أن يستغرق التدريب على “تايفون” سنوات”.

وأضاف المصدر أن “الخيار الوحيد هو أن تقدم الدول التي لديها طائرات روسية سابقة مثل هذه الطائرات، مثل بولندا”، مضيفا أن تسليم الطائرات “كان ينظر إليه على أنه تصعيدي للغاية”.

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ووفقا للمصادر، فإن لندن “لم تستبعد” تسليم صواريخ دقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم “النظر فيها” حاليا.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دول الناتو إلى “فتح” إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف .

أعرب يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، عن ثقته في محادثة هاتفية مع “رويترز”، بأن الغرب سيرسل في نهاية المطاف طائرات إف-16 وطائرات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا، قائلا: “بصرف النظر عن الأسلحة النووية، لم يتبق شيء لن نحصل عليه”.

وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط 2022، استجابة لدعوات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

في أبريل/نيسان، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.