الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون من جديد الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا

قالت الحكومة الإيطالية في بيان إن قادة إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا اتفقوا على الحاجة إلى مواصلة تقديم دعم شامل لأوكرانيا.

روما – سبوتنيك . وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي والبريطاني جيورجيا ميلوني وريشي سوناك بشأن المساعدة لأوكرانيا.

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وقال مجلس الوزراء الإيطالي إن المحادثات الهاتفية جرت “في إطار التنسيق الأوروبي الأطلسي الوثيق لدعم أوكرانيا”.

وقال قصر كيجي: “أكدت القادة من جديد أهمية الحفاظ على تماسك الحلفاء القوي في مواصلة تقديم المساعدة لكييف”.

هذا وتواصل روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي بدأتها في 24 فبراير/شباط 2022 استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحماية من اعتداءات القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا وحيادها لضمان أمن روسيا، وتحرير دونباس بالكامل.