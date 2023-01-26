سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بـ"المجنون" بعد مطالبة الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة

وصف فلوريان فيليبو، وهو زعيم الحركة الفرنسية “باتريوت”، فلاديمير زيلينسكي، بـ “المجنون”، وذلك بعد مطلبه من الغرب بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.

باريس – سبوتنيك . وكتب فيليبو على حسابه في “تويتر”: “في أقرب وقت ممكن، يطالب زيلينسكي الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة. بعد ذلك ترسانتنا النووية، أم ماذا؟! إلى أي مدى سنتبع هذا الرجل المجنون؟ حتى حرب عالمية نووية؟!”.

الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون من جديد الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا

وطالب فلاديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.

وانتقد السياسي الفرنسي فيليبو مرارا الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع.

في الوقت نفسه، دعا السياسي إلى رفع العقوبات عن روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي.