الرئيس الموريتاني يوجه رسالة إلى رئيسة الهند في يوم الجمهورية

وجه رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة إلى رئيسة الهند دروبادي مورمو، بمناسبة احتفال بلادها بعيد الجمهورية.
وقال الغزواني إن بلاده تحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين موريتانيا والهند، حسبما ذكرت “بوابة الأهرام” المصرية، اليوم الخميس.
وأكد الرئيس الموريتاني عمق علاقات الصداقة بين موريتانيا والهند، معربا عن أمله في تطويرها.
السيسي يعرب عن سعادته بزيارة الهند للمشاركة في احتفالاتها بـ”يوم الجمهورية”
24 يناير, 20:27 GMT
وتابع: “موريتانيا تؤكد حرصها على مواصلة العمل على تعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين”، مضيفا: “نتمنى للشعب الهندي مزيدا من الرخاء والتقدم”.
وتحتفل الهند في الـ 26 من يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الجمهورية، الذي يوافق ذكرى إعلان الاستقلال في عام 1930، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية التأسيسية الموافقة على العمل بدستور الجمهورية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك