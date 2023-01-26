الرئيس الموريتاني يوجه رسالة إلى رئيسة الهند في يوم الجمهورية

وقال الغزواني إن بلاده تحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك بين موريتانيا والهند، حسبما ذكرت “بوابة الأهرام” المصرية، اليوم الخميس.

وتحتفل الهند في الـ 26 من يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الجمهورية، الذي يوافق ذكرى إعلان الاستقلال في عام 1930، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الجمعية التأسيسية الموافقة على العمل بدستور الجمهورية.