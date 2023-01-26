محمد بن راشد يوجه رسالة إلى ولي عهد البحرين

وجه محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رسالة إلى سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين تناولت العلاقات الثنائية بين الدولتين.
نقل الرسالة سلطان بن حمدان، سفير الإمارات لدى البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن السفير الإماراتي التقى ولي العهد البحريني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها في إطار التفاهم والتنسيق المشتركة.
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19 يناير, 14:38 GMT
وأشاد الجانبان بما تم تحقيقه من نتائج جيدة في إطار الشراكة بين البلدين في ضوء تطلعاتهما للمزيد من التنمية والازدهار.
وقال سلطان بن حمدان، إن الإمارات مهتمة بتعزيز مسارات التعاون مع البحرين وتعتز بما وصل إليه التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات.
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