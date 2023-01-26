محمد بن راشد يوجه رسالة إلى ولي عهد البحرين

وجه محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رسالة إلى سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين تناولت العلاقات الثنائية بين الدولتين.

نقل الرسالة سلطان بن حمدان، سفير الإمارات لدى البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، اليوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أن السفير الإماراتي التقى ولي العهد البحريني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها في إطار التفاهم والتنسيق المشتركة.

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وأشاد الجانبان بما تم تحقيقه من نتائج جيدة في إطار الشراكة بين البلدين في ضوء تطلعاتهما للمزيد من التنمية والازدهار.