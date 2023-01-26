ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في نيجيريا إلى 54 قتيلا

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا انفجار قنبلة في وسط نيجيريا إلى 50 قتيلا.

وذكر الموقع الإلكتروني البريطاني “غلوب إيتشو”، صباح اليوم الخميس، أن العشرات من رعاة الماشية والمارة سقطوا ما بين قتيل ومصاب في انفجار قنبلة بشمال وسط نيجيريا.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين في نيجيريا، أن انفجار القنبلة وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بين ولايتي نساراوا وبنويه في شمال وسط البلاد.

وأفاد تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية (ميتي الله) لمربي الماشية في نيجيريا، بأن مجموعة من رعاة الماشية المنتمين لعرقية الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم من ولاية بنويه إلى ولاية نساراوا، حيث صادرت السلطات النيجيرية، الحيوانات، لخرقها قوانين مكافحة الرعي، عندما هز انفجار قنبلة المنطقة.

Blast kills at least 50 in north central Nigeria — officials: Dozens of cattle herders and bystanders were killed and several injured by a suspected bomb blast in Nigeria’s north central region, a state government official and spokesperson of the… https://t.co/I1bmskDFos — SA Breaking News (@SABreakingNews) January 26, 2023

وأشار المسؤول النيجيري إلى مقتل ما لا يقل عن 54 شخصا على الفور، وإصابة العشرات، في وقت لم يقدر عبد الله صولي، حاكم ولاية نساراوا عدد القتلى جراء الانفجار، لكنه لفت إلى أن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط العدد الكبير من القتلى.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال ماياكي محمدو بابا مفوض الشرطة بولاية ناساراوا: “تأكدنا من مقتل 27 شخصا في انفجار القنبلة بجانب العديد من ماشيتهم”.

وذكر محمدو بابا أن “العديد من الأشخاص أصيبوا، وإجمالي القتلى قد يرتفع حيث لا تزال عمليات البحث متواصلة”، مضيفا أن خبراء المتفجرات يحققون في مصدر التفجير. لكن مجموعة تمثل الرعاة، قالت إن التفجير ناجم عن ضربة جوية عسكرية.

قال لاوال دانو من جمعية مربي الماشية في نيجيريا: “لقد كانت غارة جوية. قتلت 27 شخصا من شعبنا”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة 17 راعيا وسرقوا ماشيتهم بعد مواجهات بولاية بورنو المضطربة الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في غرب أفريقيا”.