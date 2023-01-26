دراسة تكشف أسباب السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين

كشفت دراسة حديثة أن 70% من حالات السكتات الدماغية في سن مبكرة لدى السعوديين تحدث بسبب عوامل منها ارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب والسكري.

وتتسبب هذه العوامل باعتلالات في الشرايين وانسدادات في شرايين الدماغ الأمر الذي يؤدي للسكتات الدماغية.

وشملت الدراسة التي امتدت على مدار خمس سنوات أكثر من 700 حالة في سن مبكرة ممن هم دون سن الـ55 عاما، في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية التي تستقبل مرضى هذه الحالات، بحسب ما نشر موقع makkahnewspaper.

ودرس القائمون على البحث أثر التأهيل الطبي المقدم في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، على تحسين الأداء الجسدي والوظيفي لمرضى الدراسة.

وأظهرت الدراسة تحسنا ملحوظا لدى المرضى الذين تتم معالجتهم بالتأهيل الطبيعي المبكر، مستعيدين لأغلب قدراتهم العضلية والعصبية، بالإضافة لتحسن حالتهم النفسية.