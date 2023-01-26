الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين "مجزرة"

وصفت الرئاسة الفلسطينية ما تشهده جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ “المجزرة”، التي يراقبها العالم بصمت مريب.

جاء ذلك على لسان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الخميس.

وقال أبو ردينة: “حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفذ مجزرة في جنين ومخيمها”.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب مجزرة ضد الفلسطينيين على مرأى من العالم.

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وتابع: “الاحتلال يواصل التصعيد ويعبث بأمن واستقرار الفلسطينيين ويستخف بحياتهم”، مضيفًا: “لكن شعبنا سيواصل الصمود ولن يتنازل عن المقدسات مهما تعرض له من مجازر”.

ووجّه نبيل أبو ردينة رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين.