السير في الهواء الطلق… برازيلي يحتفل بتأسيس مدينة برازيلية بطريقة خاصة

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023
متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023
متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023
متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023
متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يحتفل بعد انتهاء العرض الذي قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023
متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يحتفل بعد انتهاء العرض الذي قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023
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