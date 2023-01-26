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السير في الهواء الطلق… برازيلي يحتفل بتأسيس مدينة برازيلية بطريقة خاصة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
احتفل النجم البرازيلي رافائيل بريدي بالذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو على طريقته الخاصة، تشاهدونها في معرض ألبوم من فريق “سبوتنيك”.
ووفقًا للجمعية الدولية لرياضة السير على الحبال المشدودة، حطم بريدي الرقم القياسي الخاص به في عبور “المسافة الحضرية للأمريكتين”.

© AFP 2023 / Nelson Almeidaقدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

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© AFP 2023 / Nelson Almeida
قدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

© AFP 2023 / Nelson Almeida

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

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© AFP 2023 / Nelson Almeida

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

© AFP 2023 / Nelson Almeidaقدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

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© AFP 2023 / Nelson Almeida
قدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

© AFP 2023 / Nelson Almeidaقدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

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© AFP 2023 / Nelson Almeida
قدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

© AFP 2023 / Nelson Almeidaقدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

5/7
© AFP 2023 / Nelson Almeida
قدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

© AFP 2023 / Nelson Almeida

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

6/7
© AFP 2023 / Nelson Almeida

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يسقط من على الحبل، خلال عرض قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

© AFP 2023 / Nelson Almeida

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يحتفل بعد انتهاء العرض الذي قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

7/7
© AFP 2023 / Nelson Almeida

متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، يحتفل بعد انتهاء العرض الذي قدمه على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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