السير في الهواء الطلق… برازيلي يحتفل بتأسيس مدينة برازيلية بطريقة خاصة

© AFP 2023 / Nelson Almeida قدم متسلق الحبال البرازيلي، رافاييل بريدي، عرضًا على حبل مشدود بارتفاع 114 مترًا وطوله 510 أمتار، وعبر كامل وادي دو أنهانغابو، كجزء من الذكرى الـ469 لتأسيس مدينة ساو باولو بالبرازيل في 25 يناير 2023