وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد

قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية عودة تلك الشركات بالفعل للتفاوض مع مؤسسة النفط الليبية.

طرابلس – سبوتنيك. وأشار عون، في مقابلة مع “سبوتنيك” إلى أن “شركة تات نفط وغاز بروم (الروسيتان) حصلتا على قطع استكشافية، ولكن يبدو أنه بعد 17 فبراير [2011] تركتا نتيجة القوة القاهرة، وربما تعود تلك الشركات للتفاوض مع مؤسسة النفط”.

غازبروم من فترة، عندما استلمت مباشرة، تمت معها العديد من المراسلات بيننا، ولكن بعدها لم تعاود المراسلات بخصوص أي شيء.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022.

وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022 قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.

إمدادات “غازبروم” عبر أوكرانيا تنخفض إلى 24.4 مليون متر مكعب من الغاز في 20 يناير