وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": نخطط للتعاقد مع شركات أجنبية لاستكشاف النفط بشروط تنافسية

قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن ليبيا تخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادا على شروط تنافسية.

طرابلس – سبوتنيك.وأكد عون، في مقابلة مع “سبوتنيك” ردا على سؤال حول توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض الدول لاستكشاف النفط والغاز “نعمل على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية”.

وأضاف أن توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على “مدى نجاح مختلف الشركات المساهمة من مختلف أنحاء العالم، للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور”.

وأضاف عون، إن بلاده لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز ولا تزال في حاجة إليه بشأن تشغيل محطات الكهرباء.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية تصدير ليبيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا، أوضح عون “ليس لدينا فائض كبير، نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء”.