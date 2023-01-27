الخارجية الأمريكية: بلينكن يبدأ الأحد المقبل جولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية

القاهرة – سبوتنيك. أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس، أن “الوزير بلينكن سيقوم بجولة إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، في الفترة من 29 إلى 31 كانون الثاني/ يناير لمناقشة الوضع في المنطقة، وتأكيد مبدأ حل الدولتين”.

وأضافت أن “بلينكن سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، لبحث تعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية”.