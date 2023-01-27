السعودية تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين

أدانت السعودية واستنكرت بشدة، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في فلسطين، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، رفض السعودية التام لما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وشددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة pic.twitter.com/XSQYmC4FJ8 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 26, 2023

كما أعربت عن خالص تعازي وصادق مواساة السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.

تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ “انتفاضة الأقصى” الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.