"حماس" تتوعد إسرائيل بالرد على اقتحام جنين

توعدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الخميس، بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.

ووفقا لوكالة “صفا”، قالت “حماس” في بيان، إن الرد قادم وسيكون بما يوازي حجم الجريمة.

وأكد البيان أن “الاحتلال الإسرائيلي إذ يكشر عن أنيابه ويصعد وتيرة إجرامه بحق أهلنا في جنين فإنه يجر نفسه نحو المواجهة والخيبة والهزيمة”.

وتابع “ليس أمام هذا العدوان إلا الرصاص والعبوات المتفجرة وإسقاط طائراته واستهداف جنوده وتدمير آلياته”.

ونعت الحركة الضحايا، مشيدة بالمقاومين الأبطال الذين يدافعون عن أرضهم وشعبهم، مؤكدة أنها ماضية في خيار المقاومة لصد العدوان.

كان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطنيين.

تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ “انتفاضة الأقصى” الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.

وردا على اقتحام مخيم جنين، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع أحداث مخيم جنين للجنائية الدولية.