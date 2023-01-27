"النصر" السعودي يتلقى أول هزيمة ثقيلة بمشاركة رونالدو ويودع البطولة… فيديو

حقق فريق “اتحاد جدة”، مساء اليوم الخميس، فوزا عريضا على نظيره “النصر” بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-1، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل ثلاثية الاتحاد كل من: رومارينهو في الدقيقة 15، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 43 ومهند الشنقيطي في الدقيقة 90+4.

فيما سجل للنصر لاعبه تاليسكا في الدقيقة 67.

وشهد تشكيل نادي الاتحاد تواجد المحترفين المصريين بصفوفه طارق حامد وأحمد حجازي أساسيين فيما يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا بصفوف نادي النصر.

وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.

وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.