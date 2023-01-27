اخبار العالم

"النصر" السعودي يتلقى أول هزيمة ثقيلة بمشاركة رونالدو ويودع البطولة… فيديو

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حقق فريق “اتحاد جدة”، مساء اليوم الخميس، فوزا عريضا على نظيره “النصر” بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو بنتيجة 3-1، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل ثلاثية الاتحاد كل من: رومارينهو في الدقيقة 15، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 43 ومهند الشنقيطي في الدقيقة 90+4.
فيما سجل للنصر لاعبه تاليسكا في الدقيقة 67.
وشهد تشكيل نادي الاتحاد تواجد المحترفين المصريين بصفوفه طارق حامد وأحمد حجازي أساسيين فيما يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا بصفوف نادي النصر.
وحجز اتحاد جدة مقعدا في نهائي كأس السوبر السعودي ليواجه الفيحاء الفائز على الهلال.
وتقام مباراة الاتحاد والفيحاء يوم الأحد المقبل في نهائي المسابقة.
وبهذه النتيجة لم ينجح النصر في تحقيق الانتصار خلال آخر10 مباريات جمعته بالاتحاد في جميع المسابقات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك