لافروف يقول إن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعيان لاستعادة الهيمنة الاستعمارية على أفريقيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا، تسعى لاستعادة التبعية الاستعمارية للقارة.

وأضاف لافروف: “في أفريقيا نعلم أن وفودًا أمريكية وبريطانية وأوروبية أخرى تظهر في أفريقيا بانتظام وتطالب البلدان الأفريقية بعدم التعاون مع روسيا، إنهم يسعون لاستعادة الهيمنة والتبعية الاستعمارية على الدول الأفريقية، ولكن هذا يأتي منهم في شكل جديد”.

وأشار الوزير إلى أن القارة الأفريقية لديها إمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن أفريقيا “أغنى قارة من حيث الموارد الطبيعية، التي كانت عرضة للاستغلال (من قبل الغرب) لعدة قرون”، مشيرا إلى أن الغرب يسعى للحفاظ على سياسته الاستغلالية تجاه أفريقيا.

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ويقوم الوزير لافروف بجولة أفريقية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، زار خلالها جنوب إفريقيا ومملكة إسواتيني وأنجولا وبتسوانا.