الجيش الإسرائيلي يشن غارات على وسط قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية تستهدف مواقع للمقاومة وسط قطاع غزة.

وأفاد الإعلام الفلسطيني بوقوع انفجارات جراء الغارات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مضادات أرضية تابعة للمقاومة تتصدى لطائرات الجيش الإسرائيلي الحربية في سماء شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما اعترضت وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلي والتي تسمى بـ”القبة الحديدية” لصاروخين قيل إنهما أطلقا من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على “تويتر”: “تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة”.

وأضاف أفيخاي أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.

وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ “أنيرجا”، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.