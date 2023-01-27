السفارة في واشنطن: العقوبات الأمريكية الأخيرة على روسيا تظهر عدم فعالية هذا النهج

قالت السفارة الروسية في واشنطن، أمس الخميس، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا أظهرت “عدم كفاءة وعبثية” هذا النهج بشكل أوضح.

وأضافت أن روسيا تقاوم بنجاح هذا النهج والمسار الذي تحاول الولايات المتحدة فرضه عليها، مشيرة إلى أنه رغم سياسة الضغوط الأمريكية وكل هذه العقوبات مازالت أسواقنا جذابة خاصة للمستثمرين الأجانب، حيث تكيفت مع الظروف الجديدة.

وتعتقد السفارة أن رجال الأعمال والشركات الأجنبية سيكونون أول من يعاني من “التوسع المستمر في التدابير التقييدية” و”التقليص المستمر” لفرص مواصلة التعاون مع روسيا.

لافروف يقول إن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعيان لاستعادة الهيمنة الاستعمارية على أفريقيا