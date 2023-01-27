اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية

جمدت اليابان، اليوم الجمعة، أصول 22 روسيّا و3 شركات على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لبيان على موقع وزارة الخارجية اليابانية.

وتشمل قائمة الأفراد، نائب وزير الدفاع العقيد ميخائيل ميزينتسيف، ونائب رئيس الوزراء أندري بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، ووزير العدل قسطنطين تشويتشينكو. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 3 فبراير/شباط. العملية العسكرية الروسية الخاصة تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة كما حظرت طوكيو الصادرات إلى 49 كيانا روسيا، فضلاً عن حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج “التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية”.

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