الرئيس التونسي يدعو إلى التصدي للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، إلى التصدي لمظاهر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وفق مقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء الخميس، إن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماعه اليوم مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي قدّم له “التقويم السنوي حول التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة”.

وأضافت الرئاسة أن الرئيس قيس سعيد، شدد خلال هذا الاجتماع على “ضرورة مقاربة ظواهر التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة التي انتشرت في العالم كله، بمقاربة تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، مع وجوب التصدّي لها”، وفقا لوكالة “شينخوا”.

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وشدد في هذا الصدد، أيضا “على الأسباب المتصلة بالتربية والتعليم وبالثقافة لتحصين المجتمع”، قائلا إن “الفكر الحر هو أمنع حصن في مواجهة التطرف والإرهاب والجريمة، على المستويين الوطني والدولي”.