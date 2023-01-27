إعلام: الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بدبابات "أبرامز" غير مجهزة بسبيكة دروع سرية

ستحصل أوكرانيا من الولايات المتحدة على نسخة محسّنة من دبابات “M1A2 Abrams” من نسخ التصدير، أي غير مجهزة بسبيكة دروع سرية، وفقًا لتقارير صحيفة “بوليتيكو” نقلاً عن مصادر.

وذكرت الصحيفة أن السياسة الأمريكية تحظر تصدير دبابات “أبرامز” المحمية بالدروع التي تعتمد على اليورانيوم المستنفد. تعتبر هذه السبيكة سرية، وإذا تم بيع الدبابة إلى الدول الأخرى، يتم استبدال السبيكة السرية بهياكل مصفحة أخرى.

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن إرسال كتيبة دبابات “أبرامز” تشمل 31 دبابة إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، سترسل بريطانيا وألمانيا دبابات للجيش الأوكراني. كما رخصت ألمانيا للدول الأخرى التي تملك دبابات “ليوبارد” إرسالها إلى كييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.