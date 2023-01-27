منظومة الدفاع الجوي الروسية "بانتسير-إس1" تسقط عددا قياسيا من صواريخ "هيمارس"

يشار إلى أنه لم يتم رصد مثل هذه الأرقام القياسية في استهدافات المنظومة خلال العملية العسكرية من قبل.

وتعتبر منظومة “بانتسير– إس 1” منظومة متطورة للغاية، إذ أنها قادرة على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 20 كيلومترًا وارتفاع يصل إلى 15 كيلومترًا.

وتبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، ويمكن أن تصيب المنظومة 4 أهداف في آن واحد، كما يمكن استخدام المنظومة لتدمير أهداف برية وبحرية مصفحة تصفيحا خفيفا، كما يمكن أن تطلق المنظومة نيرانها أثناء السير، أو عندما تكون ثابتة.