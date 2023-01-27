تهدد دبابات “تي-90إم “، التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا، بمشاكل للولايات المتحدة وألمانيا، حسب الكاتب بارن ساتام، والمحلل في مجلة “EurAsian Times”.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسال 31 دبابة “أبرامز M1” إلى أوكرانيا، ووافق المستشار الألماني أولاف شولتز على إرسال 14 دبابة “ليوبارد 2”. بالإضافة إلى ذلك، وعدت بريطانيا بتزويد الجيش الأوكراني بـ 14 دبابة من طراز “تشالنجر 2”. كانت أمريكا وألمانيا تستعدان لهذه الخطوة لفترة طويلة، لخوفهما من تعريض معداتهما للخطر، لكنهما قررتا في النهاية المخاطرة. وفقًا للمؤلف، لم تتفاجأ روسيا على الإطلاق بما كان يحدث وكانت تستعد لمثل هذا التطور في الأحداث.

يبدو أن روسيا قد استعدت. كان رد موسكو حرجًا وهادئا، حيث لم تعرب القيادة السياسية أو العسكرية عن أي قلق ويبدو أنها واثقة من أن الأسلحة الثقيلة لا تشكل تهديدًا استراتيجيًا خطيرًا.

وأكد ساتام أنه حتى المحللين الغربيين يتفقون عمومًا على أن الدبابات لن تكون قادرة على تغيير الوضع في ساحة المعركة، والذي يتطور لصالح روسيا. ووفقًا له، تواصل القوات الروسية المضي قدمًا في دونباس ومستعدة لمقابلة معدات غربية جديدة بدباباتها الحديثة.

قدمت روسيا دباباتها “تي-90إم” (بروريف)، والتي كانت موضع تقدير كبير حتى من خصومها الأوكرانيين. موسكو تملك وسائل داعمة مثل المدفعية الكبيرة والطائرات لتعزيز عمليات المدرعات.

بارت ساتام واثق من أنه في حالة الاصطدام مع “تي-90إم” الروسية، سيتم تدمير عدد كبير من الدبابات الألمانية والأمريكية. من الواضح أن مثل هذا السيناريو سيثير غضب الغرب ويؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد.

وكتب المؤلف: “تدمير الدبابات الغربية من شأنه أن يحرج الولايات المتحدة وألمانيا، ويطلق حلقة انتقامية من المساعدات العسكرية التي من شأنها إطالة أمد الصراع”.