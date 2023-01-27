مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"… فيديو

ويظهر في الفيديو مقارنة بين دبابات تابعة لحلف “الناتو” من طرازات “ليوبارد 2 أ6″ و”تشالينجر 2″ و”لكلير” و”أبرامز إم 1أ2″، بالمقارنة مع دبابة “تي 90-إم” الروسية الملقبة بـ”بروريف” أي (اختراق).