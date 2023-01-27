مقارنة بين دبابات "الناتو" ودبابة "تي 90-إم" الروسية "بروريف"… فيديو

قام فريق تحرير وكالة “سبوتنيك” بإجراء مقارنة بين دبابات حلف شمال الأطلسي “الناتو” والدبابة الروسية “تي 90-إم” (بروريف).
ويظهر في الفيديو مقارنة بين دبابات تابعة لحلف “الناتو” من طرازات “ليوبارد 2 أ6″ و”تشالينجر 2″ و”لكلير” و”أبرامز إم 1أ2″، بالمقارنة مع دبابة “تي 90-إم” الروسية الملقبة بـ”بروريف” أي (اختراق).
واستندت المقارنة على عدة معايير أساسية (في حال توافرها)، وهي حجم التذخير ومدى الرماية ونوعية الدرع والوزن والسعر.
اقرأ ايضا: “صياد الليل” ذو الكرة الغريبة ينتظر وصول “ليوبارد” و”تشالنجر”
اقرأ ايضا: ما هي دبابة “ليوبارد 2” ولماذا اعتبرها البعض خطيرة؟
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
15:12 GMT
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك