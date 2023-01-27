البنوك الروسية تضاعف أرباحها وتعوض خسائر النصف الأول من 2022

أفاد تقرير البنك المركزي، اليوم الجمعة، بأن البنوك الروسية، في ديسمبر/كانون الأول، ضاعفت أرباحها 3 مرات، وبلغت 342 مليار روبل (نحو 5 مليارات دولار).

موسكو- سبوتنيك. ونتيجة لذلك، على مدار العام بأكمله، تمكن القطاع من تعويض خسائر النصف الأول من العام، والوصول إلى ربح قدره 203 مليار روبل (نحو 3 مليون دولار).

وقال التقرير: “في ديسمبر، حققت البنوك ربحًا قدره 342 مليار روبل، بما في ذلك بسبب إعادة تقييم العملة على خلفية ضعف الروبل”.

وفي الوقت نفسه، في نهاية عام 2022، تمكن القطاع المصرفي من تعويض خسارة 1.5 تريليون روبل [نحو 21.7 مليار دولار]، التي تعرض لها، في النصف الأول من العام [بشكل رئيسي من إعادة تقييم العملة والأدوات المالية المشتقة]، والحصول على ربح صغير، 203 مليار روبل [العائد على رأس المال – 1.8 في المئة]”.

وقبل عام، بلغت أرباح القطاع المصرفي، في ديسمبر، 111 مليار روبل (نحو 1.6 مليار دولار)؛ وسجلت رقماً قياسياً للعام بأكمله، 2.4 تريليون روبل (نحو 34.7 مليار دولار).

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة مع أمور أخرى، تم تحقيقها من خلال الانتعاش التدريجي للدخل الأساسي، على خلفية انخفاض المعدلات، ونمو الأعمال في النصف الثاني من العام.

وفي ذات الوقت، لم تتمكن جميع البنوك من استعادة الخسائر بالكامل في بداية العام، حيث أنهت بعضها العام على خسائر كبيرة.

إجمالاً، في نهاية عام 2022، بلغت حصة البنوك الرابحة في أصول القطاع 77 في المئة، وبلغ عددها أكثر من 270.

ووفقاً للبنك المركزي في عام 2022، واجه القطاع المالي الروسي عقوبات هائلة، بما في ذلك قطع أكبر البنوك عن نظام “سويفت” للمراسلات المالية.