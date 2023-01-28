الرئيس الإيراني يأمر بإجراء تحقيق شامل في حادث سفارة أذربيجان

أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل بشأن حادث الهجوم المسلح الذي وقع في ‏سفارة أذربيجان في طهران، اليوم الجمعة.‏

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، على “تويتر”: “فور سماع هذه الأنباء المحزنة، أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإجراء تحقيق شامل في الأمر، وأعرب عن تعازيه وتعاطفه مع الحكومة والأمة الأذربيجانية وأسرة الدبلوماسي المتوفي، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل”، وفقا لوكالة “مهر” الإيرانية.

أضاف جمشيدي في تغريدته على “تويتر”: “أود أن أدين الحادث المأساوي للهجوم على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة”.

أذربيجان تعلن إخلاء سفارتها في طهران وتحمل إيران مسؤولية الهجوم عليها

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران، معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل وكذلك حكومة وشعب أذربيجان.

ووصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الهجوم المسلح على سفارة بلاده في إيران، بأنه “عمل إرهابي”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان مقتل مسؤول أمني وإصابة شخصين عندما فتح مهاجم النار على السفارة في إيران.