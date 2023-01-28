إستونيا وليتوانيا وبولندا تدعو إلى خفض الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

وذكرت وكالة “بلومبرغ” في بيان أن “الولايات المتحدة والدول الحليفة تريد الانتظار حتى مارس لمراجعة السقف على أسعار النفط الخام والحفاظ على الحد عند 60 دولارا في الوقت الحالي، حيث تقول إن الآلية الجديدة تعمل بالفعل على تحديد الأسعار. ومع ذلك، فإن التحالف بقيادة إستونيا وليتوانيا وبولندا يضغط من أجل خفض سقف سعر النفط الخام، الذي يعتبرونه مرتفعا للغاية مقارنة بأسعار السوق الحالية… إنهم يدفعون لخفض الحد الأقصى إلى ما بين 40 و50 دولارا”.

وذكر بيان للدول الثلاث، اطلعت عليه الوكالة أنه بينما “يعمل” سقف أسعار النفط، من الضروري استخدام هذه الآلية بشكل أكبر.

في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، دخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ: توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعره أثناء النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل – أغلى منه يحظر نقل وتأمين النفط. ردا على ذلك، حظرت روسيا اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) من هذا العام توريد النفط للأجانب، إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر الهامشي.