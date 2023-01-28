أمريكا تعلن عدم انخراطها في مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.

وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة: “نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة”.

الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم أمس الخميس، إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم “لا معنى له”.

مجلس الأمن القومي التركي يجتمع لمناقشة عضوية السويد في الناتو

وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أنه “في هذه البيئة، لا معنى لعقد اجتماع ثلاثي. لقد تم تأجيله لأن البيئة الحالية ستطغى على ذلك”.