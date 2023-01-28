مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 بعملية إطلاق نار في القدس

وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة إسرائيل.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي أن “هجوم إطلاق نار إرهابيا في حي نافيه يعقوب في أورشليم القدس وقع قرب الساعة 8:15 مساءً، حيث وصل إرهابي إلى مبنى- كنيس في شارع نافيه يعقوب في مدينة أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان”.