مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 بعملية إطلاق نار في القدس

قتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.
وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة إسرائيل.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي أن “هجوم إطلاق نار إرهابيا في حي نافيه يعقوب في أورشليم القدس وقع قرب الساعة 8:15 مساءً، حيث وصل إرهابي إلى مبنى- كنيس في شارع نافيه يعقوب في مدينة أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان”.
وأضاف البيان أنه “سرعان ما وصلت قوة شرطية من مركز شرطة شعفاط للواء أورشليم القدس إلى مكان الحادث، وتقدم أفرادها بصورة مباشرة وسريعة ليطلقوا النار على الإرهابي الذي تم تحييده على الفور”.
بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:
هجوم إطلاق نار إرهابي في حي نافيه يعقوب في أورشليم القدس:
هذا المساء، قرب الساعة 8:15 مساءً، وصل إرهابي إلى مبنى- كنيس في شارع نافيه يعقوب في مدينة أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان. pic.twitter.com/TMwXrqVzpW
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 27, 2023
جاءت العملية بعد قيام إسرائيل ليلة أمس الجمعة بقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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