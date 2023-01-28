لماذا التقى مسؤولون كبار في قطر والعراق بوزير من كوريا الجنوبية

التقى مسؤولون كبار من قطر والعراق بوزير كوري جنوبي، اليوم الجمعة، حيث زار الأخير الدولتين.

وقام وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، وون هي- ريونغ، بعقد لقاءات مع مسؤولين كبار من العراق وقطر.

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ويزور الوزير الكوري 3 دول في الشرق الأوسط، هي الإمارات والعراق وقطر، وذلك للمساعدة في فوز كوريا الجنوبية بعقود مشاريع في هذه الدول، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

واجتمع الوزير الكوري، بوزير التجارة العراقي أثير داود سلمان الغريري، واتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.

ويعتبر الاجتماع الخاص باللجنة عودة إلى الاجتماعات المشتركة بين البلدين التي توقفت منذ 2017.

والتقى وون مع وزير البيئة القطري عبد الله بن تركي السبيعي في الدوحة، وناقش معه مشروع مترو الدوحة.