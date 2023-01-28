أفيخاي أدرعي يستشهد بآية قرآنية تعليقا على هجوم القدس

علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة ‏شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي.‏

وعبر “تويتر”، استشهد أدرعي بالآية 40 من سورة الحج بالقرآن الكريم، للتعليق على الحادث.

وتابع أن “من يرتكب اعتداء إرهابيا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلا، بل إنه إرهابي جبان لا دين له. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجا بقتل الأبرياء”.

{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا}

من يرتكب اعتداء إرهابيًا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلاً بل إنه إرهابي جبان لا دين له. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجًا بقتل الابرياء — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2023

في سياق متصل، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة شمال القدس ضد مجموعة من الإسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي، فيما تم الإعلان عن وصول عدد القتلى إلى 8 أشخاص.

وأعلنت صفحة “إسرائيل بالعربية” الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.

وأفادت قناة “فلسطين اليوم” بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.

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وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.

ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.