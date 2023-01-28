الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل منفذ هجوم القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن مسلحًا منفردًا نفذ الهجوم في القدس الشرقية، مضيفة أنه تم تحييد المهاجم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية على “تويتر” بعد منتصف الليل بقليل: “أفراد شرطة لواء أورشليم القدس حيّدوا الإرهابي في غضون حوالي 5 دقائق من تلقي البلاغ الأول عن إطلاق النار الذي قام به، وبذلك منعوا مقتل أشخاص أبرياء آخرين”.

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وأضافت الشرطة: “مع نهاية مطاردة وتبادل إطلاق النار بين الشرطة والإرهابي تم تحييده وإعلان موته فيما بعد. قوات الشرطة في المكان”.

وفي وقت سابق، أفادت الشرطة، عن هجوم على كنيس يهودي في القدس الشرقية. وأفادت وسائل إعلام محلية عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين نتيجة إطلاق النار في حي نفيه يعقوب.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنه بعد ساعات من الهجوم، ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي القبض على والدي المخرب وحاصر منزله في حي الطور في القدس الشرقية.

وقال الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، على قناة الأقصى إن هجوم القدس جاء رداً على مداهمة جنين.

ولقي ما لا يقل عن 10 فلسطينيين مصرعهم وأصيب 20 آخرون يوم الخميس نتيجة غارة إسرائيلية على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.